Опасное химическое вещество вытекло из вагона поезда на станции Инская под Новосибирском

В Новосибирской области была зафиксирована утечка соляной кислоты. Опасное химическое вещество вытекло из вагона грузового поезда, пишет пресс-служба Новосибирской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел сегодня утром на железнодорожной станции Инская. По данным надзорного ведомства, утечку кислоты заметили во время проверки технического состояния грузового состава. предварительно, вред окружающей среде не был причинен.
В настоящий момент сотрудники транспортной прокуратуры проводят проверку качества исполнения закона о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом. По ее итогам будет принято процессуальное решение.