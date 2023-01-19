Алтайские депутаты хотят защитить диких животных от волко-собачьих гибридов

В пояснительной записке к документу поясняется, что гибриды наносят огромный ущерб представите местной фауны, включая косуль и других редких обитателей леса. Так как психика волко-собачьих гибридов сильно отличается от волчьей (повышенная агрессивность и отсутствие страха перед человеком), они представляют повышенную опасность не только для фауны, но и для человека, сообщает «Алтайская правда».