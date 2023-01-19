Полиция задержала водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими в Волгограде

Полиция задержала 19-летнего водителя «КамАЗа» после смертельного ДТП в Волгограде. В результате аварии погибли три человека, еще девять пострадали.
По данным правоохранительных органов, молодой человек за рулем грузовика столкнулся с маршрутным такси в Кировском районе города. Жертвами ДТП стали трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок.
Медики госпитализировали четверо детей и пятеро взрослых. Два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.