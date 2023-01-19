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Полиция задержала водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими в Волгограде

Происшествия
Полиция задержала водителя КамАЗа после ДТП с тремя погибшими в Волгограде

Полиция задержала 19-летнего водителя «КамАЗа» после смертельного ДТП в Волгограде. В результате аварии погибли три человека, еще девять пострадали.

По данным правоохранительных органов, молодой человек за рулем грузовика столкнулся с маршрутным такси в Кировском районе города. Жертвами ДТП стали трое пассажиров маршрутки, в том числе один ребенок.

Медики госпитализировали четверо детей и пятеро взрослых. Два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
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