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Ночная трапеза двух лосих попала в объектив скрытой камеры в заповеднике «Большая Кокшага»

Общество
Ночная трапеза двух лосих попала в объектив скрытой камеры в заповеднике «Большая Кокшага»

Сотрудники заповедника «Большая Кокшага» в Марий Эл рассказали о редких кадрах.

Одна из фотоловушек, оборудованных в заповеднике «Большая Кокшага», запечатлела двух лосих, которые ночью питались травой, добытой из-под снега. При этом они часто с подозрением поглядывали в объектив скрытой камеры, сообщает «МедиаПоток».

По словам специалистов, животных немного смущал свет инфракрасного детектора фотоловушки. Убедившись, что фотоловушка не опасна, лосихи продолжили свою ночную трапезу. Отмечается, что сейчас в заповеднике проживает около 70 лосей.
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