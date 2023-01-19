Ночная трапеза двух лосих попала в объектив скрытой камеры в заповеднике «Большая Кокшага»

Сотрудники заповедника «Большая Кокшага» в Марий Эл рассказали о редких кадрах.
Одна из фотоловушек, оборудованных в заповеднике «Большая Кокшага», запечатлела двух лосих, которые ночью питались травой, добытой из-под снега. При этом они часто с подозрением поглядывали в объектив скрытой камеры, сообщает «МедиаПоток».
По словам специалистов, животных немного смущал свет инфракрасного детектора фотоловушки. Убедившись, что фотоловушка не опасна, лосихи продолжили свою ночную трапезу. Отмечается, что сейчас в заповеднике проживает около 70 лосей.