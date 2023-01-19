Ночная трапеза двух лосих попала в объектив скрытой камеры в заповеднике «Большая Кокшага»

Одна из фотоловушек, оборудованных в заповеднике «Большая Кокшага», запечатлела двух лосих, которые ночью питались травой, добытой из-под снега. При этом они часто с подозрением поглядывали в объектив скрытой камеры, сообщает «МедиаПоток».