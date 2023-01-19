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Юрист Иващенко объяснила, когда с россиян могут списать долги за ЖКХ и капремонт

Общество
Юрист Иващенко объяснила, когда с россиян могут списать долги за ЖКХ и капремонт

Существует возможность списать долги россиян за услуги ЖХК. Юрист Србуи Иващенко перечислила условия для этого.

Долги по коммунальным платежам и капитальному ремонту можно списать после истечения срока исковой давности, который составляет три года. Как правило, процедура осуществляется довольно редко, поскольку большинство граждан предпочитает не допускать подобной просрочки. Иногда организации отключают услуги неплательщикам и взыскивают деньги через суд, рассказала Иващенко.

Срок исковой давности может прерываться, если должник признал и частично оплатил задолженность. Он не сможет взыскать обязательства в судебном порядке. У него остается возможность избавиться от долгов в ходе процедуры банкротства, однако необходимо доказать, что у него действительно нет денег.
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