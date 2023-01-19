Юрист Иващенко объяснила, когда с россиян могут списать долги за ЖКХ и капремонт

Срок исковой давности может прерываться, если должник признал и частично оплатил задолженность. Он не сможет взыскать обязательства в судебном порядке. У него остается возможность избавиться от долгов в ходе процедуры банкротства, однако необходимо доказать, что у него действительно нет денег.