Спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» заменили в МХТ из-за увольнения Назарова

Увольнение актера Дмитрия Назарова стало причиной отмены спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в МХТ им. А. П. Чехова. Он играл одну из главных ролей.
Сейчас идут репетиции спектакля, но пока нового актера не смогли ввести, заявил источник в беседе с ФАН. В связи с этим постановку «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» временно убрали из репертуара театра.
Ранее Дмитрий Назаров был уволен худруком театра Константином Хабенским. Причиной стали регулярные сочинения негативного характера в адрес россиян и критика российских властей.