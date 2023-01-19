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Спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» заменили в МХТ из-за увольнения Назарова

Шоу-бизнес
Спектакль «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» заменили в МХТ из-за увольнения Назарова

Увольнение актера Дмитрия Назарова стало причиной отмены спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» в МХТ им. А. П. Чехова. Он играл одну из главных ролей.

Сейчас идут репетиции спектакля, но пока нового актера не смогли ввести, заявил источник в беседе с ФАН. В связи с этим постановку «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» временно убрали из репертуара театра.

Ранее Дмитрий Назаров был уволен худруком театра Константином Хабенским. Причиной стали регулярные сочинения негативного характера в адрес россиян и критика российских властей.
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