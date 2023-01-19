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Олимпийского чемпиона Романа Костомарова собираются отключить от ЭКМО

Спорт
Олимпийского чемпиона Романа Костомарова собираются отключить от ЭКМО

Олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова хотят отключить от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Фигуриста Романа Костомарова, который был экстренно госпитализирован в Москве на прошлой неделе, могут отключить от ЭКМО. Об этом информирует ТАСС.

«Врачи планируют отключать его от ЭКМО. Это хороший знак, который говорит о том, что сейчас его организм уже способен функционировать самостоятельно», — отметил собеседник издания.

Незадолго до госпитализации с пневмонией Костомаров выступал на новогодних шоу, пишет «Вечерняя Москва». После ухудшения самочувствия двукратного чемпиона мира подключили к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому.
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