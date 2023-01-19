Олимпийского чемпиона Романа Костомарова собираются отключить от ЭКМО

Незадолго до госпитализации с пневмонией Костомаров выступал на новогодних шоу, пишет «Вечерняя Москва». После ухудшения самочувствия двукратного чемпиона мира подключили к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому.