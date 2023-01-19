«Некоторые прямо работают на украинские власти»: Пригожин объяснил, кто препятствовал выдаче тел бойцов ЧВК «Вагнер» в Луганском морге

Предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ситуация с Луганским моргом, в котором были проблемы с выдачей тел погибших бойцов ЧВК «Вагнер», взята под контроль.
Издание «Федерал сити» получило информацию о том, что некоторые семьи погибших в ходе спецоперации бойцов не могут получить их тела. Пригожин подтвердил, что такая проблема действительно существовала, в качестве примера он привел случай с Луганским моргом. По словам предпринимателя, в какой-то момент там было достаточно много тел «вагнеровцев».
«На территории Луганской и Донецкой областей есть люди, которые так или иначе симпатизируют ВСУ, а некоторые из них прямо работают на украинские власти и украинскую разведку. Такие шпионы-диверсанты были и в Луганском морге. В настоящий момент ситуация под контролем. К нашим погибшими братьям возвращено уважительное отношение. Поступающие тела бойцов оформляются в срок и отправляются на Родину для захоронения со всеми воинскими почестями», — приводит комментарий бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Пригожин ранее обратился в МВД с просьбой провести проверку в отношении морга в ЛНР из-за халатности «околомедицинских чистоплюев». Он подчеркивал, что бюрократия оскверняет память павших бойцов.