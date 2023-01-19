«Некоторые прямо работают на украинские власти»: Пригожин объяснил, кто препятствовал выдаче тел бойцов ЧВК «Вагнер» в Луганском морге

Издание «Федерал сити» получило информацию о том, что некоторые семьи погибших в ходе спецоперации бойцов не могут получить их тела. Пригожин подтвердил, что такая проблема действительно существовала, в качестве примера он привел случай с Луганским моргом. По словам предпринимателя, в какой-то момент там было достаточно много тел «вагнеровцев».