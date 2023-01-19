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Роскачество определило лучшую и худшую сметану на российском рынке

Общество
Роскачество определило лучшую и худшую сметану на российском рынке

Специалисты Роскачества проверили продукцию 87 производителей сметаны жирностью 20% и обнародовали результаты исследования.

Так, 8% изученных образцов признаны фальсификатом. В них содержатся фитостерины. Это свидетельствует о наличии растительных жиров. Такую продукцию нельзя назвать сметаной, рассказали специалисты Роскачества.

"Так, из 87 ТМ в продукции 7 марок выявили фитостерины: "Аннушкина ферма" (закуплена на рынке), "Вятская", "сметана домашняя" (закуплена на рынке), "Новая деревня", "Отборная", "Пятигорская", Vita", — рассказали в Роскачестве.

При этом в некоторых образцах не найден молочный жир. Вместо него компания-производитель использует некую пасту с заменителем, рассказали в Роскачестве. Как подчеркнули в ведомстве, крупные компании тщательнее следят за качеством своего товара. Локальные производители менее заинтересованы в качестве продукции.
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