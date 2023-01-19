Роскачество определило лучшую и худшую сметану на российском рынке

При этом в некоторых образцах не найден молочный жир. Вместо него компания-производитель использует некую пасту с заменителем, рассказали в Роскачестве. Как подчеркнули в ведомстве, крупные компании тщательнее следят за качеством своего товара. Локальные производители менее заинтересованы в качестве продукции.