Ушла из жизни знаменитая советская и российская журналистка Бэлла Куркова

В возрасте 87 лет скончалась заслуженный работник культуры РСФСР, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова. Она считалась весьма известной в журналистской среде.
Отметим, что карьеру в СМИ она начала на Дальнем Востоке в 1959 году. Окончив вуз, Куркова работала собкором газеты «Советская Чукотка». Спустя три года она стала писать для детско газеты «Ленинские искры».
В течение трех лет, уже после распада СССР, Куркова занимала должность руководителя Пятого канала. Она является заслуженным работником культуры РСФСР, а также была награждена орденом Дружбы и орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.