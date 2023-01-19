Эр-Рияд заявил о готовности к недолларовым расчетам за нефть

В своем выступлении Джадаан дал понять, что его страна намерена поддерживать стратегические отношения и с Китаем, и с США, а также с другими государствами. К слову, сотрудничество давнего военного союзника в лице аравийской монархии с КНР совершенно не радует Вашингтон, однако все попытки надавить на руководство королевства заканчивались для американского правительства в основном неудачно, лишь обостряя и без того пошатнувшиеся связи. И вряд ли саудовские власти, говоря о готовности рассчитываться в различных валютах, не ставят своей второстепенной целью лишний раз «уколоть» Белый дом.