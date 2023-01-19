Эр-Рияд заявил о готовности к недолларовым расчетам за нефть

Ряд СМИ уже усмотрел в заявлении о возможной продаже черного золота за прочие валюты косвенное одобрение сделок в юанях.
Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммад аль-Джадаан сообщил, что правительство страны рассмотрит возможность недолларовых расчетов за нефть.
Такое заявление в интервью Bloomberg он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, отметив, что Эр-Рияд не видит никаких проблем с использованием евро или риала в торговых соглашениях. По мнению издания Middle East Eye, это является одним из самых явных признаков готовности королевства диверсифицировать свою торговлю от американской валюты.
Примечательно, что в конце прошлого года президент Китая Си Цзиньпин в разговоре с арабскими лидерами подчеркнул, что будет настаивать на расчетах за нефть и газ в юанях. Поэтому вполне вероятно, что слова Джадаана расценят как косвенное одобрение предложения Пекина.
Более четверти импортируемой нефти КНР покупает у Саудовской Аравии, валюта которой привязана к доллару, как и у многих других государств. Если же Эр-Рияд перейдет в расчетах с Пекином на юань, это может подорвать мировое господство американской валюты как резервной.
В своем выступлении Джадаан дал понять, что его страна намерена поддерживать стратегические отношения и с Китаем, и с США, а также с другими государствами. К слову, сотрудничество давнего военного союзника в лице аравийской монархии с КНР совершенно не радует Вашингтон, однако все попытки надавить на руководство королевства заканчивались для американского правительства в основном неудачно, лишь обостряя и без того пошатнувшиеся связи. И вряд ли саудовские власти, говоря о готовности рассчитываться в различных валютах, не ставят своей второстепенной целью лишний раз «уколоть» Белый дом.
Примечательно, что идею о возможном переходе Саудовской Аравии на юань в торговле с Китаем уже не раз озвучивали в прошлом. В частности, в марте прошлого года об этом также говорили западные СМИ, высказывая аналогичные опасения по поводу судьбы доллара. Одновременно эксперты отмечали, что подобный шаг со стороны Эр-Рияда негативно отразился бы и на его экономике из-за привязки риала к доллару.