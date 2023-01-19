«Клещеевка освобождена»: Пригожин поделился успехами ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Подразделениям ЧВК «Вагнер» удалось взять под контроль населенный пункт Клещеевка. Соответствующее заявление сделал предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен оценил шаги ВС Украины в отношении Артемовска (Бахмут) – он опроверг информацию о том, что украинские военные якобы бегут оттуда. По словам Пригожина, ВСУ действуют довольно «четко и слаженно». Однако, выразил уверенность предприниматель, «вагнеровцы» в итоге возьмут город.
«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер". Исключительно подразделениями ЧВК "Вагнер". Клещеевка освобождена. Вокруг Клещеевки еще ведутся ожесточенные бои. Противник цепляется за каждый метр земли», — публикует комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» обратились на видео к россиянам. В ролике «музыканты» выразили гражданам страны благодарность за оказываемую им поддержку.