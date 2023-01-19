«Клещеевка освобождена»: Пригожин поделился успехами ЧВК «Вагнер» под Бахмутом

Бизнесмен оценил шаги ВС Украины в отношении Артемовска (Бахмут) – он опроверг информацию о том, что украинские военные якобы бегут оттуда. По словам Пригожина, ВСУ действуют довольно «четко и слаженно». Однако, выразил уверенность предприниматель, «вагнеровцы» в итоге возьмут город.