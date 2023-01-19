Медведев заявил, что действия НАТО могут привести мир к ядерной войне

Попытки Североатлантического альянса победить Россию могут привести к ядерному конфликту. Об этом в своем Telegram-канале пишет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он обратил внимание, что собрание командования НАТО на немецкой военной базе Рамштайн пройдет сразу же после окончания форума в Давосе, где представители западных элит заявляли, что Россия должна проиграть, и якобы лишь таким образом можно добиться мира на континенте.
«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. А ведь это должно быть очевидно любому человеку. Даже западному политику, сохранившему хоть какие-то следы интеллекта», — пишет Медведев.
Зампред Совбеза РФ отметил, что на базе Рамштайн западные стратеги будут обсуждать поставки на Украину тяжелого вооружения и ударных систем.