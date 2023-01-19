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Украинские нацисты обстреляли несколько населенных пунктов под Белгородом

Происшествия
Украинские нацисты обстреляли несколько населенных пунктов под Белгородом

Белгородская область вновь попала под удар украинских нацистов. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что артиллеристы били по населенным пунктам в Шебекинском городском округе. Никто из граждан не пострадал.

В хуторе Балки артиллеристы уничтожили частный дом, в котором никто не жил. В поселке Ленинский снаряд попал в хозяйственную постройку.

Ранее боевики из ВСУ обстреляли город Шебекино. Повреждения получили ЛЭП. Абонентов пришлось временно переключить на резервные линии, сообщило издание РИАМО.
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