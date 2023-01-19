Украинские нацисты обстреляли несколько населенных пунктов под Белгородом

Белгородская область вновь попала под удар украинских нацистов. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что артиллеристы били по населенным пунктам в Шебекинском городском округе. Никто из граждан не пострадал.
В хуторе Балки артиллеристы уничтожили частный дом, в котором никто не жил. В поселке Ленинский снаряд попал в хозяйственную постройку.
Ранее боевики из ВСУ обстреляли город Шебекино. Повреждения получили ЛЭП. Абонентов пришлось временно переключить на резервные линии, сообщило издание РИАМО.