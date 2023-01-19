Эксперт Лебедев объяснил, почему иностранные компании «ушли из России, чтобы остаться»

По словам эксперта, оценить в цифрах сокращение объемов иностранного бизнеса в России невозможно, такую статистику никто не ведет. Можно попробовать прикинуть по общему снижению объема розничной торговли, но этот показатель отражает только конечную продукцию. А тут прямой корреляции может и не быть.