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Эксперт Лебедев объяснил, почему иностранные компании «ушли из России, чтобы остаться»

Экономика
Эксперт Лебедев объяснил, почему иностранные компании «ушли из России, чтобы остаться»

Российский рынок остается важным для иностранных компаний. Здесь живет большое число их потребителей, поэтому уходить из России никто не торопится. Таким мнением поделился с ФАН академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев.

В Госдуме сообщили, что 76% оставшихся в России иностранных компаний, которые заявляли об уходе, продолжают работать. Лебедев отметил, что в основном зарубежный бизнес заявил именно о приостановке работы в стране, с точки зрения списочной численности в РФ продолжает работать большинство юридических лиц, принадлежащих иностранцам.

«Если судить по сокращению перечня юридических лиц, то, скорее всего, так и есть. А если судить по объему товаров и услуг, то потери составят более четверти. Чтобы заменить одного ушедшего гиганта в продаже, например, одежды, нужны десятки, а то и сотни наших компаний», — объяснил эксперт.
Эксперт Лебедев объяснил, почему иностранные компании «ушли из России, чтобы остаться»

Также собеседник ФАН предостерег от избыточного оптимизма, отметив возможные трудности для отечественного потребителя.

«С временным или постоянным уходом зарубежных брендов может снижаться уровень конкуренции, доступ к технологиям ведения бизнеса, которые те приносили. Прежде чем стать международной компанией и выйти на рынки других стран, в том числе России, каждая из них прошла "отбор" на национальном рынке, выросла, отработала практики и методы работы», — добавил Александр Лебедев.
Эксперт Лебедев объяснил, почему иностранные компании «ушли из России, чтобы остаться»

По словам эксперта, оценить в цифрах сокращение объемов иностранного бизнеса в России невозможно, такую статистику никто не ведет. Можно попробовать прикинуть по общему снижению объема розничной торговли, но этот показатель отражает только конечную продукцию. А тут прямой корреляции может и не быть.

«Предположим, у пекарни, в которой установлено оборудование одной из ушедших компаний, пока все работает, дела могут идти ничуть не хуже, чем год назад. Но как только потребуется серьезный сервис или ремонт печей и миксеров, ее дальнейшие успехи окажутся под большим вопросом. Здесь возникает стимул для отечественного бизнеса к импортозамещению и внедрению инноваций», — привел пример Лебедев.

Ранее аналитики сервиса «Авито» провели исследование и выяснили, какие ушедшие с российского рынка бренды были самыми популярными среди жителей страны.
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