Участник «А’Студио» Байгали Серкебаев признался, что группе помогала Пугачева

Певица Алла Пугачева помогала группе «А'Студио», когда они еще не построили успешную карьеру. Об этом рассказал участник коллектива Байгали Серкебаев.
По словам музыканта, если ты успешен в творчестве и создаешь что-то интересное, у тебя возникнуть важные связи и знакомства. Раньше было трудно пробиться без связей, признался Серкебаев. Поэтому «А'Студио» помогла Примадонна, когда группа только приехала в Москву.
«У нас была шикарная, прекрасная связь с Аллой Борисовной, которая привела нас на телевидение и сказала: «Вот эта группа самая лучшая, ее надо любить!»» — вспомнил музыкант в интервью на YouTube-канале Армана Давлетярова.
Все посмотрели на коллектив и согласились с певицей, но отметили, что группа из Казахстана, рассказал Серкебаев. Тогда Пугачева, по словам участника «А'Студио», посоветовала представить, что они японцы.
Музыкант добавил, что они бы все равно пробились, передает Teleprogramma.pro. Однако это произошло бы не так быстро, если бы не такая удача и протекция Примадонны, считает Серкебаев.