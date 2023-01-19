Участник «А’Студио» Байгали Серкебаев признался, что группе помогала Пугачева

По словам музыканта, если ты успешен в творчестве и создаешь что-то интересное, у тебя возникнуть важные связи и знакомства. Раньше было трудно пробиться без связей, признался Серкебаев. Поэтому «А'Студио» помогла Примадонна, когда группа только приехала в Москву.