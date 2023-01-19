Corriere della Sera: Запад не видит ожидаемых сигналов спада в экономике России

Обозреватель считает, что эмбарго и потолок цен на нефть и газ были введены слишком поздно и «до сих пор имеют ограниченное действие». Несмотря на то, что российская экономика ослаблена, она не демонстрирует сигналов спада или хаоса, как это было в 1990-х годах, заключил Рампини.