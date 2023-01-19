Corriere della Sera: Запад не видит ожидаемых сигналов спада в экономике России

Экономика России не переживает прогнозируемый Западом спад, хотя потенциальный ущерб нужно рассматривать в долгосрочной перспективе, сообщил обозреватель итальянского издания Corriere della Sera Федерико Рампини.
По его словам, Запад переоценил эффект введенных санкций, но при этом недооценил экономические возможности РФ. Он отметил, что смягчить удар от рестрикций помог рост цен на энергоносители, что позволило компенсировать снижение экспорта.
Обозреватель считает, что эмбарго и потолок цен на нефть и газ были введены слишком поздно и «до сих пор имеют ограниченное действие». Несмотря на то, что российская экономика ослаблена, она не демонстрирует сигналов спада или хаоса, как это было в 1990-х годах, заключил Рампини.