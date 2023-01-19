Правоохранители в Московской области задержали двух братьев за кражу велосипедов

Работники уголовного розыска подмосковного Жуковского задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в нескольких кражах. Затем был пойман и его брат, промышлявший тем же. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», оперативники установили, что в октябре прошлого года злоумышленник спустился на подземную парковку в многоквартирном доме на улице Гудкова. На парковке он перекусил при помощи инструмента противоугонный тросик и угнал велосипед. Спустя несколько дней тем же способом преступник украл еще один велосипед из подъезда дома на улице Гагарина.
Вора задержали в Москве. На похитителя велосипедов завели уголовное дело по ст. 158 («Кража») УК РФ. Вскоре правоохранители Люберец задержали его брата, которого подозревают аналогичном правонарушении. Фигуранты признались, что похищенные транспортные средства продавали, а деньги расходовали по своему усмотрению. Обоих братьев суд заключил под стражу.