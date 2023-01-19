Правоохранители в Московской области задержали двух братьев за кражу велосипедов

Как пишет издание «Вести Подмосковья», оперативники установили, что в октябре прошлого года злоумышленник спустился на подземную парковку в многоквартирном доме на улице Гудкова. На парковке он перекусил при помощи инструмента противоугонный тросик и угнал велосипед. Спустя несколько дней тем же способом преступник украл еще один велосипед из подъезда дома на улице Гагарина.