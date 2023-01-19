В Армении командующего корпусом уволили после гибели 15 военных при пожаре в казарме

ЧП произошло в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей. По факту происшествия будут также уволены еще несколько высокопоставленных военнослужащих. Среди них начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, начальник штаба бригады, замкома корпуса по тылу, начальник службы безопасности тыла и другие.