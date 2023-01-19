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В Армении командующего корпусом уволили после гибели 15 военных при пожаре в казарме

Происшествия
В Армении командующего корпусом уволили после гибели 15 военных при пожаре в казарме

Командующий вторым армейским корпусом Ваграм Григорян был уволен после пожара в казарме в Армении. Жертвами трагедии стали 15 военнослужащих. Еще три человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей. По факту происшествия будут также уволены еще несколько высокопоставленных военнослужащих. Среди них начальник штаба корпуса Мигран Махсудян, начальник штаба бригады, замкома корпуса по тылу, начальник службы безопасности тыла и другие.
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