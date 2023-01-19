Еврейский конгресс в Европе обиделся на Лаврова из-за его слов о США и Гитлере

Европейский еврейский конгресс обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с требованием принести извинения за слова об Адольфе Гитлере. Соответствующую информацию привели на официальном сайте органа.
Речь идет о приравнивании дипломатом текущей американской политики по российскому государству с действиями диктатора нацистской Германии по «еврейскому вопросу». По словам президента ЕЕК Ариэля Музиканта, это якобы извращает истинное представление о случившемся.
«Мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением...» — признался Музикант.
Ранее на заявление министра иностранных дел РФ отреагировал Белый дом. Координатор страткоммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби дал понять, что соответствующая позиция Лаврова является «оскорбительной».