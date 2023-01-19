Казахстанского депутата Абильдаева исключили из партии «Ак жол» из-за поддержки России

Депутат из Казахстана Азамат Абильдаев лишился своего мандата из-за поддержки действий России на Украине. Об этом говорится на сайте партии «Ак жол».
Абильдаева исключили из политического объединения после того, как он поддержал Россию. Более того, депутат назвал киевский режим нацистским.
«Было принято решение об исключении Абильдаева из партии "Ак жол". В связи с этим партия направила в ЦИК письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева», — говорится в сообщении.
Как уточнили в партии, действия Абильдаева противоречат депутатской этике.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение России по СВО правильным. Киев готовился к конфликту с Москвой заранее, пояснил председатель нижней палаты парламента.