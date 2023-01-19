Отар Кушанашвили высмеял Оскара Кучеру после интервью Юрию Дудю

Телеведущий Отар Кушанашвили обратился к актеру Оскару Кучере после того, как тот дал интервью блогеру Юрию Дудю✱ (признан в России иноагентом). Журналист грузинского происхождения высмеял артиста из-за комментария по поводу этой беседы.
Некоторые пользователи Сети отметили, что во время беседы с Дудем Кучера выглядел неубедительно. В ответ на критику актер отметил, что «лучше быть дураком, чем подлецом».
Кушанашвили отреагировал на слова артиста в Telegram-канале. Телеведущий сообщил, что давно не общался с Кучерой. Журналист подколол актера и дал ему совет.
«Корешок, а тебе не приходило в голову, что можно быть умным и порядочным за раз, без этой парадигмы «либо дурак, либо подлец»?» — приводит слова журналист Teleprogramma.pro.
После интервью Кучера отмечал, что гордится своей гражданской позицией. Многие россияне похвалили актера за патриотизм, проявленный во время беседы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами