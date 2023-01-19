Поддержка Украины преподносится в США как часть борьбы «демократии против автократии», однако на самом деле такая концепция является обманом. Об этом говорится в статье The American Conservative.
Как отметил автор публикации Энтони Константини, американская сторона использует эту формулировку, чтобы противостоять несогласным и вторгаться в любые страны. В этом контексте он упомянул республиканцев, которые все больше настраиваются против активного участия Вашингтона в украинском кризисе.
«Сейчас в мире возникает новый многополярный порядок. Запад должен сосредоточиться на Китае и создать в противовес ему коалицию, в которую время от времени могут входить автократии. А мы вместо этого строим очередную систему, которая, несомненно, приведет к ненужным войнам и человеческим жертвам», — подчеркнул Константини.
Ранее замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол оценил возможность передачи танков Abrams бойцам ВСУ. По его мнению, время «еще не пришло».