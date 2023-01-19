Как отметил автор публикации Энтони Константини, американская сторона использует эту формулировку, чтобы противостоять несогласным и вторгаться в любые страны. В этом контексте он упомянул республиканцев, которые все больше настраиваются против активного участия Вашингтона в украинском кризисе.