В Петербурге гражданин Китая и водитель микроавтобуса погибли в ДТП

Массовое ДТП с участием граждан Китая унесло жизни двух человек. Трагедия произошла вечером на Гостилицком шоссе в Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По предварительным данным, иномарка Skoda Rapid выехала на полосу встречного движения и протаранила автопоезд Volvo. Двигавшийся за фурой грузовик Ford не смог избежать столкновения — его занесло, после чего машина врезалась в прицеп.
В результате происшествия погиб 57-летний водитель микроавтобуса и пассажиров из Китая. Еще троих китайских граждан и женщину-водителя из иномарки Skoda Rapid доставили в больницу с серьезными травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину с двумя детьми в Кировске Ленинградской области, сообщал телеканал RT. Девочка умерла от полученных травм.