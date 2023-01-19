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В Петербурге гражданин Китая и водитель микроавтобуса погибли в ДТП

Происшествия
В Петербурге гражданин Китая и водитель микроавтобуса погибли в ДТП

Массовое ДТП с участием граждан Китая унесло жизни двух человек. Трагедия произошла вечером на Гостилицком шоссе в Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По предварительным данным, иномарка Skoda Rapid выехала на полосу встречного движения и протаранила автопоезд Volvo. Двигавшийся за фурой грузовик Ford не смог избежать столкновения — его занесло, после чего машина врезалась в прицеп.

В результате происшествия погиб 57-летний водитель микроавтобуса и пассажиров из Китая. Еще троих китайских граждан и женщину-водителя из иномарки Skoda Rapid доставили в больницу с серьезными травмами. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину с двумя детьми в Кировске Ленинградской области, сообщал телеканал RT. Девочка умерла от полученных травм.
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