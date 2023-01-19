Заменившая Кадони Нелли Ермолаева рассказала о работе ведущей «Дома-2»

Блогер Нелли Ермолаева стала ведущей реалити-шоу «Дом-2» вместо Влада Кадони. Она поделилась впечатлениями о новой работе и призналась, что с интересом слушает истории участников.
Ермолаева сама была участницей скандального проекта в 2009 году, поэтому знает внутреннюю «кухню» шоу. Ведущей «Дома-2» она стала в конце 2022 года.
«Когда я стала ведущей «Дома-2», то не думала, что буду так сильно вникать в истории ребят и с интересом разбираться в них», — рассказала Ермолаева в социальных сетях.
Об увольнении Влада Кадони стало известно давно, но ведущий покинул проект только в декабре 2022 года. Позже он рассказал, что ушел из «Дома-2» из-за разногласий с руководством. Зрители не сразу приняли Ермолаеву в роли ведущей, но она не реагирует на комментарии хейтеров.