Заменившая Кадони Нелли Ермолаева рассказала о работе ведущей «Дома-2»

Об увольнении Влада Кадони стало известно давно, но ведущий покинул проект только в декабре 2022 года. Позже он рассказал, что ушел из «Дома-2» из-за разногласий с руководством. Зрители не сразу приняли Ермолаеву в роли ведущей, но она не реагирует на комментарии хейтеров.