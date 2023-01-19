The Spectator: карьера Шольца может попасть под удар из-за украинского кризиса

Политическая карьера канцлера Германии Олафа Шольца оказалась в опасности из-за конфликта на Украине. Об этом заявил автор The Spectator Джеймс Снелл.
В статье сказано, что немецкие политики вынуждены подталкивать Шольца к решениям в вопросе Киева. Особенно это касается военной помощи.
По словам Снелла, силы в Германии и на Украине желали бы увидеть на посту главы правительства министра иностранных дел Анналену Бербок. Соответствующие лица готовы дать понять Шольцу, что его политическая карьера окажется под ударом, если он не изменит свою позицию.
Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия может передать Украине танки Leopard. Это произойдет в том случае, если США предоставят Киеву танки Abrams.