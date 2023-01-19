The Spectator: карьера Шольца может попасть под удар из-за украинского кризиса

По словам Снелла, силы в Германии и на Украине желали бы увидеть на посту главы правительства министра иностранных дел Анналену Бербок. Соответствующие лица готовы дать понять Шольцу, что его политическая карьера окажется под ударом, если он не изменит свою позицию.