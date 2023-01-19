Германия заявила о достижении независимости от импорта российских энергоносителей

ФРГ удалось «достичь независимости» от поставок энергоносителей из России, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью для британской вещательной корпорации BBC.
Глава ведомства при этом признал, что страна продолжает зависеть от импорта энергоресурсов. Но это касается топлива с мировых рынков, а не из России, подчеркнул он.
По словам Линднера, республика нашла «альтернативные источники энергии». В частности, он напомнил о вновь открытых ТЭС и отложенных планах по закрытию трех остающихся в стране АЭС. Кроме того, Германия активно создает инфраструктуру для поставок газа, прежде всего из Норвегии и США. В этой связи министр отметил, что новый терминал для приема сжиженного природного газа был возведен всего за восемь месяцев.
Поставки энергоресурсов в Германию из России рекордно сократились в 2022 году. Импорт газа практически прекратился после взрывов на «Северных потоках».
Объем добычи российского газа по итогам прошедшего года уменьшился на 11,8%. Однако, несмотря на действия Евросоюза, включая Германию, газодобытчики-экспортеры нарастили платежи в бюджетную систему страны, сообщил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».