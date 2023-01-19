Германия заявила о достижении независимости от импорта российских энергоносителей

По словам Линднера, республика нашла «альтернативные источники энергии». В частности, он напомнил о вновь открытых ТЭС и отложенных планах по закрытию трех остающихся в стране АЭС. Кроме того, Германия активно создает инфраструктуру для поставок газа, прежде всего из Норвегии и США. В этой связи министр отметил, что новый терминал для приема сжиженного природного газа был возведен всего за восемь месяцев.