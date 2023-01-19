Fox News: российский корабль-разведчик несколько недель находился близ Гавайских островов

Об этом сообщило американское издание Fox News со ссылкой на заявление представителей силовых структур США. Глава американской береговой охраны Дэйв Милн подчеркнул, что его подчиненные используют различные средства наземного и воздушного наблюдения за обстановкой вблизи Гавайев.