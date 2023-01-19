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Fox News: российский корабль-разведчик несколько недель находился близ Гавайских островов

Армия
Fox News: российский корабль-разведчик несколько недель находился близ Гавайских островов

Разведывательный корабль ВМФ РФ несколько недель находился близ Гавайских островов, чем привлек внимание Береговой охраны США.

Об этом сообщило американское издание Fox News со ссылкой на заявление представителей силовых структур США. Глава американской береговой охраны Дэйв Милн подчеркнул, что его подчиненные используют различные средства наземного и воздушного наблюдения за обстановкой вблизи Гавайев.

Российские самолеты и корабли в последние месяцы были замечены у берегов Канады и штата Аляска, напомнили журналисты Fox News.
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