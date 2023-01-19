Полиция задержала похитителей шеф-повара петербургского ресторана

Потом подозреваемые отобрали у мужчины документы, мобильный телефон и деньги в размере 50 тыс. рублей. После инцидента группа мужчина отвезла его на проспект Просвещения и отпустила. Злоумышленников допросили и поместили в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.