Полиция задержала похитителей шеф-повара петербургского ресторана

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые похитили и надругались над шеф-поваром петербургского ресторана, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Преступление было совершено возле дома № 7 на площади Стачек. Уроженец Таджикистана сел в машину к незнакомцам, которые отвезли его на автомойку, где избили, ограбили и совершили действия сексуального характера.
Потом подозреваемые отобрали у мужчины документы, мобильный телефон и деньги в размере 50 тыс. рублей. После инцидента группа мужчина отвезла его на проспект Просвещения и отпустила. Злоумышленников допросили и поместили в СИЗО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Тем временем суд приговорил к лишению свободы Умеджона Жабборова, участвовавшего в ограблении вдовы певца Александра Градского, сообщал телеканал RT. Мигрант отправится в колонию на восемь лет и два месяца.