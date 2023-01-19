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Военный эксперт Шурыгин рассказал, когда бои на Украине достигнут максимального напряжения

Армия
Военный эксперт Шурыгин рассказал, когда бои на Украине достигнут максимального напряжения

Запад не смог спровоцировать политический и экономический кризис в России, поэтому сейчас у США нет другого плана, кроме как обострять ситуацию на Украине. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это означает, что в ближайшие три-четыре месяца боевые действия достигнут максимального напряжения и ожесточения», — считает аналитик.

По мнению Шурыгина, основные сражения в зоне спецоперации должны состояться до осени 2023 года. Если США и НАТО не смогут добиться перелома в пользу Украины, то стоит ожидать дипломатического урегулирования ситуации, добавил он.

Эксперт не исключил, что в таком случае Запад попытается на закреплять мир документально, чтобы заморозить боевые действия на неопределенный срок.

Ранее американское издание American Greatness заявило, что вера Киева в возможность «победить» Россию обернется крахом Украины, сообщает RT.
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