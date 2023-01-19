Брат Моисеева прибудет в Москву ради борьбы за наследство певца

Брат певца и танцовщика Бориса Моисеева Маркс Толкач прилетит из Канады в Москву. Он прибудет в Россию, чтобы побороться за оставленное артистом наследство.
Толкач почти не общался с Моисеевым перед его смертью. По словам брата, директор певца Сергей Горох полностью изолировал подопечного от родных.
Толкач даже заподозрил, что Горох может быть причастен к смерти артиста. Брат танцовщика не исключает, что директор хотел завладеть деньгами и квартирой Моисеева.
Исполнитель хита «Голубая луна» ушел из жизни 27 сентября прошлого года. У родных есть шесть месяцев со дня смерти, чтобы заявить о правах на наследство.
По этой причине живущий в Канаде Толкач принял решение лететь в Россию. Он прибудет в Москву в ближайшие недели, сообщает «СтарХит». Брат певца хочет не только подать документы, но и побывать на могиле артиста, ведь похороны он пропустил.