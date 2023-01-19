Журналисты напомнили, как в оригинале звучали известные фразы из советских фильмов

В фильме «Место встречи изменить нельзя» Владимир Высоцкий не произносил фразу: «Ну и рожа у тебя, Шарапов». На самом деле реплика звучала так: «Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!», сообщает издание «АиФ». Со временем эти фразы трансформировались народом, но любовь к советским комедиям у российских зрителей остается все той же.