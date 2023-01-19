Журналисты напомнили, как в оригинале звучали известные фразы из советских фильмов

Многие фразы из известных советских фильмов давно стали крылатыми, однако подверглись трансформации. Журналисты напомнили, как выражения звучали в оригинале.
В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Бывалый кидает в Труса ботинок, а потом герой спрашивает: «Чей туфля?». Трус замечает, что стоит в одном ботинке и заявляет: «О, мое. Спасибо!». Из этой же картины стала крылатой фраза: «В моем доме попрошу не выражаться!», только в реплике Фрунзика Мктрчяна нет слова «попрошу».
В фильме «Место встречи изменить нельзя» Владимир Высоцкий не произносил фразу: «Ну и рожа у тебя, Шарапов». На самом деле реплика звучала так: «Ну и рожа у тебя, Володя! Ох и рожа!», сообщает издание «АиФ». Со временем эти фразы трансформировались народом, но любовь к советским комедиям у российских зрителей остается все той же.