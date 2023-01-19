Bloomberg сообщил о проблемах Пентагона с вводом в эксплуатацию новейших АПЛ Columbia

В документе отмечается, что начало эксплуатации АПЛ Columbia запланировано на 2031 год, однако уже сейчас эти сроки выглядят излишне оптимистичными. Стоимость программы строительства новых атомных подлодок для ВМС США оценивается в 132 миллиарда долларов, напомнили авторы Bloomberg.