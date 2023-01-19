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Bloomberg сообщил о проблемах Пентагона с вводом в эксплуатацию новейших АПЛ Columbia

Армия
Bloomberg сообщил о проблемах Пентагона с вводом в эксплуатацию новейших АПЛ Columbia

Американское военное ведомство и ВМС США испытывают серьезные сложности со строительством и вводом в эксплуатацию новейших атомных субмарин Columbia.

Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на закрытый доклад аудиторов Конгресса США, который был сделан в сентябре 2022 года.

В документе отмечается, что начало эксплуатации АПЛ Columbia запланировано на 2031 год, однако уже сейчас эти сроки выглядят излишне оптимистичными. Стоимость программы строительства новых атомных подлодок для ВМС США оценивается в 132 миллиарда долларов, напомнили авторы Bloomberg.

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