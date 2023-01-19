Публицист Головашин назвал три фактора, которые помогли экономике России справиться с санкциями

Третий фактор, считает эксперт, представляется наиболее важным. Несмотря на то, что мы привыкли по традиции ругать власти, у нас достаточно профессионалов, которые обладают высокими компетенциями в области экономики и финансов и опыт работы в частных компаниях, в том числе в иностранных. Их грамотные действия позволили минимизировать негативный эффект от ограничений Запада.