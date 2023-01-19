Публицист Головашин назвал три фактора, которые помогли экономике России справиться с санкциями

Первоначальные прогнозы международных финансовых организаций были плохими для российской экономики, но несколько факторов помогли РФ значительно снизить санкционный эффект. Такое мнение ФАН высказал публицист, политический обозреватель Владимир Головашин.
Экономика России смогла выстоять перед санкциями Запада. Этому поспособствовал менталитет россиян. Об этом говорится в статье японского журналиста Ватару Накамура для Yahoo News Japan.
Россия не испытала серьезных трудностей из-за западных ограничений. Телевидение не совсем удачно показывает то, когда ничего не происходит, но очень хорошо демонстрирует, когда что-то происходит, написал журналист.
Как отметил Владимир Головашин, когда страны Запада приняли первые новые ограничения против России после начала СВО на Украине, международные финансовые организации прогнозировали сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) России вплоть до более 10% только в 2022 году. Однако, согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, снижение ВВП РФ в этом году составит лишь 3,4%.
«Неожиданную устойчивость российской экономике придали три ключевых фактора. Первый — это стремительный рост цен на энергоресурсы в 2022 году, принесший сверхприбыли энергоэкспортерам России. Второй — неожиданно для всех сформировавшийся в России слой предприятий малого и среднего бизнеса, которые более привычны к поиску антикризисных решений и альтернатив, чем чиновники», — пояснил Владимир Головашин.
Третий фактор, считает эксперт, представляется наиболее важным. Несмотря на то, что мы привыкли по традиции ругать власти, у нас достаточно профессионалов, которые обладают высокими компетенциями в области экономики и финансов и опыт работы в частных компаниях, в том числе в иностранных. Их грамотные действия позволили минимизировать негативный эффект от ограничений Запада.
РФ с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов.