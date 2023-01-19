Комментатор Орлов заявил, что Черчесов предал профессию тренера после ЧМ-2018

Комментатор Геннадий Орлов обрушился с критикой на бывшего тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
Геннадий Орлов считает успешное выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года удачным «стечением обстоятельств». Соответствующее мнение комментатор озвучил в разговоре с журналистами Sport24. Орлов подчеркнул, что игрокам российской сборной не должны были присваивать звания заслуженных мастеров спорта.
«Это было политическое решение. Черчесов должен был быть первым против того, чтобы вручали эти звания. Я ему этого никогда не прощу. Он предал профессию», — отметил комментатор.
Сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Победителем планетарного первенства стала Франция, обыгравшая в финальном матче Хорватию.