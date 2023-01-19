Комментатор Орлов заявил, что Черчесов предал профессию тренера после ЧМ-2018

Геннадий Орлов считает успешное выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года удачным «стечением обстоятельств». Соответствующее мнение комментатор озвучил в разговоре с журналистами Sport24. Орлов подчеркнул, что игрокам российской сборной не должны были присваивать звания заслуженных мастеров спорта.