Число пострадавших при столкновении грузовика и маршрутки в Волгограде возросло до девяти

В Кировском районе Волгограда произошло столкновение маршрутного микроавтобуса и КамАЗа. В региональном комитете здравоохранения сообщили, что пострадали девять человек.
Ранее была информация о восьми травмированных. На следующий день в травматологическое отделение самостоятельно обратилась пассажирка.
Согласно предварительному выводу, ДТП произошло по вине 19-летнего юноши, сидевшего за рулем КамАЗа. Жертвами стали три человека, включая ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что повлекло смерть граждан.
В Воскресенске водитель грузовика вылетел на встречную полосу и протаранил четыре машины. В аварии погибли два человека, сообщило издание РИАМО.