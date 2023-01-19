Россиянки стали чаще сталкиваться с харассментом со стороны коллег

Аналитики сервиса SuperJob выяснили, сталкиваются ли россиянки с харассментом со стороны коллег.
С ослаблением пандемии коронавируса количество таких жалоб увеличилось. Так, 8% опрошенных женщин столкнулись с харассментом со стороны руководства, а еще 11% — со стороны сослуживцев, пишет РИА Новости.
«С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3% и 4% соответственно», — говорится в исследовании.
Еще два с половиной года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7% компаний. Сейчас этот показатель снизился до 4%. В исследовании SuperJob приняли участие 1600 респондентов двух полов.