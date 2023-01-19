Власти Гонконга отменяют карантин для приезжих с COVID-19 с 30 января

Приезжающие в Гонконг люди с положительным результатом теста на COVID-19 с 30 января не будут отправляться на карантин. Они также не обязаны будут сообщать свою личную информацию через онлайн-платформу гонконгского центра здравоохранения, передает радиостанция RTHK.