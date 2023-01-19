Власти Гонконга отменяют карантин для приезжих с COVID-19 с 30 января

Правительство Гонконга с конца января снимает антиковидные ограничения для приезжих, сообщил глава специального административного района КНР Джон Ли.
Приезжающие в Гонконг люди с положительным результатом теста на COVID-19 с 30 января не будут отправляться на карантин. Они также не обязаны будут сообщать свою личную информацию через онлайн-платформу гонконгского центра здравоохранения, передает радиостанция RTHK.
Снятие ограничений объясняется повышением уровня коллективного иммунитета населения Гонконга к коронавирусу. Этого удалось достичь благодаря масштабной прививочной кампании и большому количеству людей, которые заразились штаммом «Омикрон» и перенесли COVID-19 в легкой форме.
Пока же жители Гонконга и приезжие, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, должны в течение пяти дней находиться на карантине.