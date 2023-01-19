Вдова актера Александра Абдулова устроила личную жизнь после смерти мужа

По данным kp.ru, этот мужчина часто подвозит вдову Абдулова, а затем остается у нее на даче во Внукове. Мешина не афиширует отношения с избранником, поскольку никто из кавалеров не может превзойти ее покойного мужа. Однако друзья говорят, что личная жизнь у второй жены артиста есть, просто она не демонстрирует ее публике.