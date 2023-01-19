Вдова актера Александра Абдулова устроила личную жизнь после смерти мужа

Появились подробности о личной жизни вдовы актера Александра Абдулова — юриста Юлии Мешиной. Женщина нашла нового мужчину после смерти знаменитого супруга.
Артист женился на Мешиной в 2006 году. Именно юрист родила единственного родного ребенка Абдулова — дочь Евгению. Девочке было всего девять месяцев, когда ее известного отца не стало.
В начале этого года исполнилось 15 лет со дня смерти актера. Родные и друзья приехали на могилу артиста на Ваганьковском кладбище, чтобы почтить его память. Среди посетителей были дочь и вдова Абдулова.
Мешину сопровождал таинственный спутник. Говорят, что его зовут Юрий. Он поддерживал женщину на скользкой дорожке, а после визита на кладбище они вместе сели в Mercedes.
По данным kp.ru, этот мужчина часто подвозит вдову Абдулова, а затем остается у нее на даче во Внукове. Мешина не афиширует отношения с избранником, поскольку никто из кавалеров не может превзойти ее покойного мужа. Однако друзья говорят, что личная жизнь у второй жены артиста есть, просто она не демонстрирует ее публике.