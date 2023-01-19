Погибшие после падения из окна московской многоэтажки подростки были давно знакомы

Упавшие из окна московской высотки подростки были давно знакомы. Об этом рассказали школьники, которые с ними учились, пишет KP.RU.
Трагедия произошла на юго-западе российской столицы. Двое несовершеннолетних упали с 22 этажа и разбились насмерть.
По данным СМИ, мальчики учились в разных классах, но дружили. По словам знакомого, один из подростков рос в хорошей семье. Ребенок занимался вокалом и выступал на концертах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько бутылок пива и пустую бутылку шампанского на балконе, откуда выпали подростки.
Прокуратура ранее начала проверку после падения детей из окна в Южно-Сахалинске, сообщал телеканал RT. Мальчик и девочка по неустановленным причинам выпали из окна третьего этажа. Их госпитализировали.