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Погибшие после падения из окна московской многоэтажки подростки были давно знакомы

Происшествия
Погибшие после падения из окна московской многоэтажки подростки были давно знакомы

Упавшие из окна московской высотки подростки были давно знакомы. Об этом рассказали школьники, которые с ними учились, пишет KP.RU.

Трагедия произошла на юго-западе российской столицы. Двое несовершеннолетних упали с 22 этажа и разбились насмерть.

По данным СМИ, мальчики учились в разных классах, но дружили. По словам знакомого, один из подростков рос в хорошей семье. Ребенок занимался вокалом и выступал на концертах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько бутылок пива и пустую бутылку шампанского на балконе, откуда выпали подростки.

Прокуратура ранее начала проверку после падения детей из окна в Южно-Сахалинске, сообщал телеканал RT. Мальчик и девочка по неустановленным причинам выпали из окна третьего этажа. Их госпитализировали.
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