Погибшие после падения из окна московской многоэтажки подростки были давно знакомы

По данным СМИ, мальчики учились в разных классах, но дружили. По словам знакомого, один из подростков рос в хорошей семье. Ребенок занимался вокалом и выступал на концертах. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько бутылок пива и пустую бутылку шампанского на балконе, откуда выпали подростки.