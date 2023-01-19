Новую водопроводную систему проложат в подмосковных Люберцах

Как пишет издание «Вести Подмосковья», стартовая цена контракта составляет два миллиарда рублей, финансироваться он будет из бюджета региона совместно с крупными девелоперами Московской области. Подготовка к первой стадии работ по прокладке водопровода началась в августе прошлого года. Подрядчик, который победит в конкурсе, закончит работы первого этапа, а их оплатит уже региональный бюджет.