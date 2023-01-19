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Новую водопроводную систему проложат в подмосковных Люберцах

Общество
Новую водопроводную систему проложат в подмосковных Люберцах

ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» разместило на своем официальном ресурсе информацию о старте конкурса на постройку первого этапа Люберецкого водовода. Об этом заявили в пресс-службе министерства ЖКХ Московкой области.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», стартовая цена контракта составляет два миллиарда рублей, финансироваться он будет из бюджета региона совместно с крупными девелоперами Московской области. Подготовка к первой стадии работ по прокладке водопровода началась в августе прошлого года. Подрядчик, который победит в конкурсе, закончит работы первого этапа, а их оплатит уже региональный бюджет.

Водопроводная магистраль в Люберцах протяженностью семь километров будет построена в два этапа – от поселка Томилино до новостроек в поселке Мирный и от н. п. Мирный до ВЗУ №1 в поселке Октябрьский. Проект второго этапа монтажа уже разработан и прошел госэкспертизу.
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