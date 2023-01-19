Американский минфин анонсировал чрезвычайные меры для недопущения дефолта

США, как ожидается, 19 января превысят установленный законом потолок государственного долга. После этого министерство финансов страны будет вынуждено принять чрезвычайные меры во избежание дефолта.
Размер госдолга, согласно американскому законодательству, не должен превышать 31,4 трлн долларов. Однако размер непогашенного долга уже находится на отметке 31,3 трлн долларов, что является почти предельной суммой.
Как отметила глава минфина Джанет Йеллен, имеющихся в распоряжении ведомства наличных средств с учетом задействования чрезвычайных мер должно хватить до начала июня.