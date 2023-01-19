В Пентагоне заявили, что еще рано отправлять Украине американские танки Abrams

Американский чиновник Колин Кол совершил визит в Киев и по возращении в США заявил, что танки Abrams сложны в освоении и эксплуатации, при этом являясь дорогостоящей боевой техникой. Он отметил, что США пока не планируют передачу своих тяжелых танков украинской армии.