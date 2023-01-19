В Пентагоне заявили, что еще рано отправлять Украине американские танки Abrams

Власти Соединенных Штатов считают несвоевременными предложения об отправке ВСУ американских танков Abrams. Об этом сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.
Американский чиновник Колин Кол совершил визит в Киев и по возращении в США заявил, что танки Abrams сложны в освоении и эксплуатации, при этом являясь дорогостоящей боевой техникой. Он отметил, что США пока не планируют передачу своих тяжелых танков украинской армии.
Ранее «Царьград» приводил заявление российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о растущей вовлеченности США в острый кризис на Украине.