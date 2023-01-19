В Петербурге ночью умер шестиклассник с признаками ОРВИ

По словам матери подростка, у сына уже несколько дней держалась небольшая температура. У мальчика также были насморк и кашель. Женщина отметила, что каждый час ходила в комнату к юноше, чтобы проверить его самочувствие. Зайдя после полуночи, она обнаружила, что ребенок не дышит.