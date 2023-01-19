В Петербурге ночью умер шестиклассник с признаками ОРВИ

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти шестиклассника в Красносельском районе Петербурга. Информация о найденном мертвым 14-летнем ребенке поступила в полицию ночью.
По словам матери подростка, у сына уже несколько дней держалась небольшая температура. У мальчика также были насморк и кашель. Женщина отметила, что каждый час ходила в комнату к юноше, чтобы проверить его самочувствие. Зайдя после полуночи, она обнаружила, что ребенок не дышит.
На Кубани скончался двухмесячный ребенок. Малыш получил неподходящее лечение из-за неправильно поставленного диагноза, сообщило издание РИАМО.