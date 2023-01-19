Буквально недавно небольшой донбасский городок Соледар был освобожден от украинских нацистов. Бои за этот населенный пункт шли достаточно долго, и в январе текущего года, благодаря героизму и отваге бойцов ЧВК «Вагнер», он наконец-то перешел под контроль России.
Полгода жители Соледара провели в подвалах, ведь террористическая Украина стирала в пыль все движимое и недвижимое. Семья Хархадиновых-Дегтярь — одна из тех, кому посчастливилось выжить в этом аду и эвакуироваться на «большую землю». Мы пообщались с ними в одном из ПВР г. Шахтерска (ДНР), где соледарцы рассказали о пережитом ужасе и искренне поблагодарили вагнеровцев за спасение. К слову, им, обитателям одного из подвалов, тоже удалось спасти жизнь раненого бойца.
31-летний Василий Дегтярь и 35-летняя Валентина Хархадинова работали на местном градообразующем предприятии «Артемсоль». Он — электрослесарем, а она — машинистом конвейера. Но в апреле прошлого года в город пришла война, изменившая образ жизни людей с привычного на первобытный: соледарцам пришлось выживать под украинскими обстрелами без света и воды, а с 10 июля они и вовсе были вынуждены спуститься в подвалы.
«Украинские военные — скоты последние! Знали прекрасно, что у нас в подвале и дети, и старики, но стреляли по подъезду, сволочи. Одного нашего друга сбили насмерть, другой знакомый стоял на обочине — по дрова поехал — его машину переехали, чудом живой остался! Постоянные грабежи, у нас даже инструмент забрали и лампу-керосинку… Воровали и продукты. Я их старался десятой дорогой обходить, потому что знал, это — скоты», — говорит Василий.
По словам мужчины, 8 января к ним в подвал зашли бойцы ЧВК «Вагнер» и предупредили, что как только они зачистят дом, начнется эвакуация мирного населения.
«Но зачистка оказалась очень тяжелой: в нашем и соседнем домах было много нацистов, поэтому за нами в итоге вернулись только вечером 10 января. Профессионалы своего дела! Предупредили, что работает снайпер, поэтому нас в темноте выдавали через квартиру на первом этаже. Потом под прикрытием пешком эвакуировали до улицы Носова, а там уже развозили по маршрутам», — вспоминает мужчина.
«Огромное им спасибо! Если бы не они, я не знаю, сколько бы мы еще смогли там просидеть… Квартиры над нами горели, был полон подвал дыма… Мы с детьми клали мокрое полотенце на лицо, печку не топили, потому как не знали, кто над нами ходит – это же могли оказаться и нацики! А мы не хотели выдавать себя, поэтому сидели тихо, разговаривали шепотом… Вот так трое суток ждали, и нас, слава богу, спасли», — отметил Василий, подчеркнув, что вагнеровцы сразу же всех покормили, а детям даже где-то достали игрушки.
По словам его супруги Валентины, их семья до последнего надеялась остаться в Соледаре — авось обойдется. Но, увы, не обошлось…
«До того, как нас мальчики эвакуировали, украинская армия сутки обстреливала наш дом из танка, плюс его подожгли, и он весь выгорел. Теперь жилья у нас нет, будем пытаться где-то обосноваться», — говорит женщина.
15-летняя София – веселая и общительная девочка, — весной прошлого года закончила 8-й класс. Также она училась в музыкальной школе, выигрывала различные вокальные конкурсы и осенью собиралась поступать в музыкальный колледж. Но, по ее словам, Украина все решила за нее, поэтому никуда поступить не получилось.
«Зеленский — очень нехороший человек! Он остался таким же комиком, как и был, ему нельзя было становиться президентом! Считаю, что это была огромнейшая ошибка — взять такого человека в президенты», — говорит 15-летняя жительница Соледара.
Как видим, это понятно даже ребенку, которого Владимир Зеленский, по факту, выгнал из родного города, лишив возможности доучиться. Но, несмотря ни на что, Соня собирается продолжить свою музыкальную карьеру. И, мы уверены, у нее все получится, ведь она — талантлива, а Россия — страна возможностей. На предложение что-либо спеть София сразу затянула легендарную «Катюшу» — ту самую, которую отвергли и «декоммунизировали» украинские фашисты.
«Я пережила кошмар, не ожидала такого, ведь ранее война наш город не затронула, я думала, что и в этот раз так пойдет… Но судьба, видно, решила за нас по-другому, и в наш город прорвались нацики — еще мы называем их «укропы» — и начали нас массивно обстреливать. Нам пришлось перебраться в подвал… Был момент, когда они пришли в 5 утра и стучали ногой в дверь, употребляя нехорошие слова, заставляя открыть. Они воровали пищу, воду, ломики, кувалды, керосиновые лампы — мы сами иногда делали самодельные свечки из баночек из-под паштета… Мы сидели в подвале, как мыши», — рассказывает юная вокалистка.
Также София поведала нам историю спасения бойца-вагнеровца: у парня были прострелены колено и рука, и обитателям подвала удалось его выходить.
«Как-то мы услышали наверху стоны, и храбрец из нашего подвала, дядя Леня, решил подняться и посмотреть, кто стонет. Это был один из ЧВК «Вагнер». Мы не знали, жив ли он, когда его затягивали в подвал. Было страшно, у нас ведь за стенкой «соседи» были, и мы боялись, чтобы они не пришли, за такое расстрелять могли! Перебинтовали его, наложили шину, жгут, получилось остановить кровотечение… Кололи ему антибиотики. Он сначала бредил, а потом начал приходить в себя. Мы его кормили, поили, перебинтовывали — все делали, как надо. Потом началась ходьба под подъездом, мы не знали, кто это, боялись, что это укропы, было очень опасно! На следующий день к нам постучались и спросили, есть ли мирные. Дядя Леня ответил, что есть. Оказывается, наш подвал вообще завалило, и мы никак не могли выйти! Нас раскопали и эвакуировали. Большое спасибо им за это, я очень благодарна!» — рассказывает Соня.
По словам девочки и ее семьи, раненного бойца тоже эвакуировали. Они надеются, что он жив, ведь «мы за его жизнь боролись, старались, как могли!».
…Малышка Милана — милая кудрявая девчушка — в ходе нашего общения с родителями и сестрой занималась рисованием. Отвлеклась она, пожалуй, всего лишь раз, когда подпевала сестре «Катюшу». Невероятно, но 5-летний ребенок, выросший в нацистской оккупации, знает слова этой песни!
Миланка поведала, что оказалась вне дома, потому что началась война, которую она не видела, но слышала. И сказала, что хочет вернуться домой.
А 11-летний Эрик, все время усердно собиравший пазлы, подчеркнул, что их обстреливали украинские военные, которые не помогали мирному населению ни едой, ни водой, а лишь разрушали все, что строилось годами.
А теперь, скажем так, коллективно-семейная благодарность вагнеровцам от спасенных ими соледарцев.
«Огромнейшее спасибо! Вы — настоящие мужчины! Если бы не вы, мы не знаем, что бы с нами было», — Василий.
«Мне очень обидно, что я не могу подойти, обнять вас и расцеловать, потому что я очень сильно вам благодарна за то, что вы спасли наши жизни!» — София.
«Большое вам спасибо, парни, дай бог вам здоровья и ангела-хранителя! Берегите себя, вы — наши ангелы-спасители!» — Валентина.
«Спасибо вам, мы теперь можем сидеть со светом!» — Эрик.
И напоследок. В ПВР, расположенном в одном из общежитий Шахтерска, как в муравейнике: сюда то и дело доставляют эвакуированных, которых удается вырвать из лап войны. Сейчас здесь размещены в основном соледарцы, прибывшие без каких-либо личных вещей, поэтому принимающая сторона старается максимально обеспечить их всем необходимым. Помогают и волонтеры.
В общежитии мы встретили руководителя донецкого регионального отделения Союза женщин России Екатерину Мартьянову, которая доставила гуманитарную помощь в виде одеял, подушек, постельного белья, теплых курток и средств личной гигиены. Все это, по ее словам, было собрано при поддержке Амурской и Московской областей.
«Истории семей из Соледара кажутся просто невероятными, но они реальны, и мы не можем быть безучастными, поэтому сразу же откликнулись на призыв о помощи. Надеемся, что наши земляки вместе с нами очень скоро обретут мир, а вместо разрушений их будет ждать тепло и уют родного дома», — отметила председатель Союза женщин ДНР Екатерина Мартьянова.