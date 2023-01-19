«Вы — профессионалы своего дела, наши ангелы-спасители»: семья из Соледара благодарит ЧВК «Вагнер»

Полгода жители Соледара провели в подвалах, ведь террористическая Украина стирала в пыль все движимое и недвижимое. Семья Хархадиновых-Дегтярь — одна из тех, кому посчастливилось выжить в этом аду и эвакуироваться на «большую землю». Мы пообщались с ними в одном из ПВР г. Шахтерска (ДНР), где соледарцы рассказали о пережитом ужасе и искренне поблагодарили вагнеровцев за спасение. К слову, им, обитателям одного из подвалов, тоже удалось спасти жизнь раненого бойца.