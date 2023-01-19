РБК: суды получат право расторгать договоры задним числом

Минюст России разработал поправки в Гражданский кодекс. Они позволят определять дату прекращения или изменения обязательств сторон договоров.
Комиссия по законопроектной деятельности изучила и одобрила проект. Затем его передадут на рассмотрение в Госдуму, пишет РБК. Сейчас изменение или прекращение обязательств сторон возможно при заключении нового соглашения. В нем фиксируется дата изменения или прекращения предыдущего договора.
В России ранее предложили упростить трудоустройство для детей от 14 лет. Если закон примут, подросткам больше не потребуется согласие органов попечительства или опеки, пишет газета «Петербургский дневник». Думский комитет по молодежной политике положительно оценил такую инициативу.