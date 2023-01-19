РБК: суды получат право расторгать договоры задним числом

Комиссия по законопроектной деятельности изучила и одобрила проект. Затем его передадут на рассмотрение в Госдуму, пишет РБК. Сейчас изменение или прекращение обязательств сторон возможно при заключении нового соглашения. В нем фиксируется дата изменения или прекращения предыдущего договора.