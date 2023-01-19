Людей эвакуировали из Арбитражного суда Екатеринбурга из-за «минирования»

В Екатеринбурге эвакуировали областной Арбитражный суд. Причиной экстренного вывода сотрудников и посетителей учреждения стало анонимное сообщение о минировании здания. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным источника, информация об угрозе взрыва поступила на официальную почту суда. На время проверки анонимного сообщения людей перевели в располагающийся по соседству бизнес-центр «Манхэттен».
Ранее неизвестные сообщили о «минировании» всех торговых центров в Москве. Предварительно установлено, что данная информация поступила с территории Украины, сообщало РИАМО.