Первая ракетка России Андрей Рублев вышел в третий круг Australian Open

Андрей Рублев обыграл финского теннисиста Эмиля Руусувуори в матче второго круга Отрытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 42 минуты, закончилась со счетом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. За четыре сета Рублеву удалось 16 раз подать навылет и реализовать пять брейк-пойтов из 16. Соперником первой ракетки России по следующей встрече станет британец Даниэль Эванс, сообщает RT.