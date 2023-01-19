Жителя Казани лишили машины и свободы на пять суток за пьяное вождение

Исполнительное производство за неуплату штрафа ГИБДД возбудили судебные приставы ОСП №2 по Советскому району Казани. Автоинспекторы остановили водителя, который управлял авто, находясь в нетрезвом состоянии. Он был оштрафован на 30 000 рублей.
Как сообщает издание «KAZANFIRST», в связи с неуплатой взыскания, работник ведомства взял под арест принадлежащий должнику автомобиль Ford Fusion с изъятием и переместил на специальную стоянку.
Кроме того, правонарушителя привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа в установленные законодательством сроки. В ходе рассмотрении протокола, суд назначил автомобилисту пять суток ареста с отбыванием в спецприемнике, проинформировали в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан.