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Жителя Казани лишили машины и свободы на пять суток за пьяное вождение

Происшествия
Жителя Казани лишили машины и свободы на пять суток за пьяное вождение

Исполнительное производство за неуплату штрафа ГИБДД возбудили судебные приставы ОСП №2 по Советскому району Казани. Автоинспекторы остановили водителя, который управлял авто, находясь в нетрезвом состоянии. Он был оштрафован на 30 000 рублей.

Как сообщает издание «KAZANFIRST», в связи с неуплатой взыскания, работник ведомства взял под арест принадлежащий должнику автомобиль Ford Fusion с изъятием и переместил на специальную стоянку.

Кроме того, правонарушителя привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа в установленные законодательством сроки. В ходе рассмотрении протокола, суд назначил автомобилисту пять суток ареста с отбыванием в спецприемнике, проинформировали в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан.
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