Британцы признали ослабление США после высказывания Лаврова

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Москве. В ходе мероприятия он заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания РФ и КНР. Британцы согласились с мнением дипломата. По их мнению, у Вашингтона нет ни одного шанса на победу в противостоянии.