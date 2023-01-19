Британцы признали ослабление США после высказывания Лаврова

Соединенные Штаты являются слабейшей сверхдержавой. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Москве. В ходе мероприятия он заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания РФ и КНР. Британцы согласились с мнением дипломата. По их мнению, у Вашингтона нет ни одного шанса на победу в противостоянии.
«Он прав. США – слабеющая сверхдержава. У меня сердце разрывается, когда я это говорю, но это правда. Большинство американцев – ленивые доверчивые глупцы», – написал один из комментаторов.
«Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане», – добавил другой пользователь.
«Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль», – добавили британцы.
Ранее Сергей Лавров прокомментировал санкции со стороны Запада против России. По его словам, Европа и США так пытались организовать революцию в РФ.