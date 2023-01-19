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Британцы признали ослабление США после высказывания Лаврова

Политика
Британцы признали ослабление США после высказывания Лаврова

Соединенные Штаты являются слабейшей сверхдержавой. Об этом заявили читатели британского издания Daily Mail.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции в Москве. В ходе мероприятия он заявил, что у Вашингтона не хватает сил для сдерживания РФ и КНР. Британцы согласились с мнением дипломата. По их мнению, у Вашингтона нет ни одного шанса на победу в противостоянии.

«Он прав. США – слабеющая сверхдержава. У меня сердце разрывается, когда я это говорю, но это правда. Большинство американцев – ленивые доверчивые глупцы», – написал один из комментаторов.
«Он действительно прав. США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане», – добавил другой пользователь.
«Америка никогда не могла самостоятельно победить в войне. Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль», – добавили британцы.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал санкции со стороны Запада против России. По его словам, Европа и США так пытались организовать революцию в РФ.
лавров сша Daily Mail
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